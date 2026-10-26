Incidentes
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aburto condena los graves disturbios en Bilbao y califica a los autores de "auténticos fascistas"

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Juan Mari Aburto ha condenado con la máxima rotundidad los disturbios ocurridos en Bilbao, y ha calificado a los responsables como “embajadores del fascismo y de la violencia”. Asimismo, el alcalde de la villa ha exigido públicamente que quienes suelen reclamar actitudes antifascistas valoren estos hechos. 

Bilbao Bizkaia Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X