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Aburto condena los graves disturbios en Bilbao y califica a los autores de "auténticos fascistas"
Juan Mari Aburto ha condenado con la máxima rotundidad los disturbios ocurridos en Bilbao, y ha calificado a los responsables como “embajadores del fascismo y de la violencia”. Asimismo, el alcalde de la villa ha exigido públicamente que quienes suelen reclamar actitudes antifascistas valoren estos hechos.
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