Diecinueve detenidos, entre ellos 11 menores, por los incidentes tras las marchas contra Vito Quiles en Bilbao

Varios miles de personas convocadas por colectivos antifascistas participaron por la tarde, antes de los disturbios, en la movilización en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto para protestar por el acto de Vito Quiles, y también a mediodía miles de estudiantes se manifestaron por el centro de la ciudad por el mismo motivo.



El centro académico acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde en previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no compartió el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta".

Los altercados, que provocaron numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad, se produjeron tras una concentración de varios miles de antifascistas que protestaban frente a la Universidad de Deusto por un acto convocado para las siete de la tarde en el que iba a intervenir el agitador Vito Quiles.

