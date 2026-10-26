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Aburtok Bilboko istilu larriak gaitzetsi ditu eta egileak "benetako faxistak" direla esan du

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburtok irmotasun osoz gaitzetsi ditu Bilbon izandako istiluak, eta arduradunak "faxismoaren eta indarkeriaren enbaxadoreak" direla esan du. Era berean, alkateak publikoki eskatu du jarrera antifaxistak eskatzen dituztenek gaitzetsi ditzatela. 

Bilbo Bizkaia Politika

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