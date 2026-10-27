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Insausti asegura que la violencia no volverá a las calles de San Sebastián, ante las convocatorias de Blocus
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se ha referido a las protestas convocadas por Blocus, entre las que figura la capital de Gipuzkoa. Según Insausti, la ciudad no va a tolerar ningún tipo de violencia, venga de la extrema derecha como de la extrema izquierda.
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