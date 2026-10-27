Los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, acuerdan una declaración para condenar los graves incidentes de ayer
La declaración denuncia los gritos de "Gora ETA militarra!", y expresa su solidaridad con los "comerciantes y propietarios de vehículos dañados". EH Bildu, por su parte, ha reiterado su "más absoluto rechazo" a los incidentes, que favorecen al "bloque reaccionario".
Los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, han acordado una declaración en la Junta de Portavoces para condenar los "graves disturbios" de ayer.
En el texto, pactado por PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao, se denuncia que "grupos violentos sembraron las calles bilbaínas de violencia" y se defiende el uso de "la fuerza del diálogo y la palabra para resolver cuantas cuestiones se planteen en nuestra sociedad".
Además, han condenado los gritos de "Gora ETA militarra!" que se escucharon durante los disturbios y que "nos retrotraen a los tiempos del terror en nuestro país".
Por último, han mostrado su solidaridad con los "comerciantes y propietarios de vehículos dañados" y con el "conjunto de la sociedad bilbaína que tuvo que soportar la sinrazón de la violencia".
EH Bildu muestra su “más absoluto rechazo” a los incidentes
Por su parte, EH Bildu, que no ha querido firmar la declaración, ha reiterado este martes su "más absoluto rechazo" a los incidentes, y ha advertido que la violencia solo favorece al "bloque reaccionario". Además, ha afirmado que "la respuesta al fascismo y la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas.
"EH Bildu no comparte estas actuaciones, que perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general", ha subrayado.
Por ello, ha trasladado su solidaridad "a todas las personas afectadas" por los graves incidentes de Bilbao. "Somos antifascistas, y precisamente por ello, consideramos que la respuesta al fascismo y a la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas", ha asegurado.