Los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, acuerdan una declaración para condenar los graves incidentes de ayer

Los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, han acordado una declaración en la Junta de Portavoces para condenar los "graves disturbios" de ayer.

En el texto, pactado por PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao, se denuncia que "grupos violentos sembraron las calles bilbaínas de violencia" y se defiende el uso de "la fuerza del diálogo y la palabra para resolver cuantas cuestiones se planteen en nuestra sociedad".

Además, han condenado los gritos de "Gora ETA militarra!" que se escucharon durante los disturbios y que "nos retrotraen a los tiempos del terror en nuestro país".

Por último, han mostrado su solidaridad con los "comerciantes y propietarios de vehículos dañados" y con el "conjunto de la sociedad bilbaína que tuvo que soportar la sinrazón de la violencia".