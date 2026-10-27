INCIDENTES EN BILBAO
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Una vecina muestra su "impotencia" al ver su coche calcinado en Bilbao

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Auzokide batek bere "ezintasuna" erakutsi du Bilbon bere autoa kiskalita ikustean

EITB

Última actualización

En micrófones de ETB, ha mostrado su indignación ante los hechos de ayer, y ha defendido la protesta, pero sin "fastidiar a los demás".

Bilbao Política

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