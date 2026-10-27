ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

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Patxi López, sobre Tubos Reunidos: "La SEPI no puede cometer una ilegalidad"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Patxi Lopez, Tubos Reunidosi buruz: "SEPIk ezin du legez kanpo jardun"

EITB

Última actualización

El candidato al Congreso por Bizkaia, el socialista Patxi López, entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi, asegura que la SEPI está dispuesta a flexibilizar las condiciones de devolución de la deuda, pero que la Unión Europea no permite aplicar una quita. 

La SEPI no renuncia a cobrar lo que le debe Tubos Reunidos, lo que enfría las ofertas de compra
Elecciones Generales Psoe Patxi Lopez Política

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