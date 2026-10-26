La SEPI no renuncia a cobrar lo que le debe Tubos Reunidos, lo que enfría las ofertas de compra

Horas clave en el devenir de Tubos Reunidos. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) no da su brazo a torcer y no renuncia a cobrar la deuda que tiene Tubos Reunidos con ella, según ha podido saber Orain de fuentes conocedoras de las negociaciones. Lo que sí ofrece la SEPI es flexibilizar los pagos de la deuda, pero tampoco eso cumple con las expectativas de los inversores, ya que retrasar los pagos implica pagar más.

La SEPI asegura que esa deuda debe ser asumida por los inversores que quieren rescatar a la empresa d el aquiebra, y continuar con la activiad en sus plantas, porque si no la UE lo consideraría una ayuda de estado ilegal.



Pero los inversores no están dispuestos a asumir ese lastre. No ven viables su proyectos en esas condciones, y han empezado ya a enfriarse. Uno de ellos iba areunirse hoy con los sindicatos para explicar su splanes en Trapagaran, pero la reunión se ha suspendido. Y hay indicios que otros aspirantes podrían seguir su estela.

Las cinco ofertas para la compra de la empresa llegadas hasta el momento supeditaban la compra a una quita de la deuda, es decir, se comprometían a hacer la inversión necesaria para comprar la empresa, pero sin la obligación de pagar los 150 millones que se le deben a la SEPI.

Esto ha torpedeado aún más el proceso para encontrar un inversor que garantice el futuro de las plantas de Amurrio y Trapagaran, donde hay 1.200 trabajadores, y en estos momentos, la liquidación de la empresa es la posibilidad más plausible.

La dirección de Tubos Reunidos asegura que su situación financiera sigue siendo crítica, pero tiene carga de trabajo para varios meses y asegura que pagará sin problemas la nómina de este mes.