La compraventa de viviendas aumenta un 4,8 % en Euskadi y desciende un 5,3 % en Navarra en agosto

La compraventa de viviendas ha tenido este agosto un comportamiento desigual en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra, ya que en la primera ha registrado un aumento interanual del 4,8 %, mientras que en la Comunidad Foral ha bajado un 5,3 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Euskadi ha roto, de este modo, la tendencia negativa registrada en los tres meses anteriores, con un total de 6476 fincas trasmitidas, la gran mayoría (un 91 %) urbanas. Entre ellas, más de la mitad corresponde a viviendas y el 45 % a oficinas, garajes y trasteros.

La mayoría de las viviendas vendidas en agosto en la CAV (1621) eran libres, mientras que 296 eran protegidas. La vivienda de segunda mano sigue superando ampliamente a la nueva, 1417 frente a 500.

En Navarra la tendencia ha sido la opuesta, ya que la compraventa se ha reducido un 5,3 %, debido a la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente y los altos precios de las casas. De este modo, la Comunidad Foral registra su primer descenso tras dos meses consecutivos con alzas.

En el conjunto del Estado español, la compraventa de viviendas ha subido un 3,4 % respecto al mismo mes de 2025, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024.



En cuanto a la firma de hipotecas, Euskadi ha registrado una bajada del 2,3 %, mientras que en Navarra se ha producido una subida del 23,2 %, ambas comparadas con el mismo mes de 2025.