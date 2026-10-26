Etxebizitzen salerosketa % 4,8 igo da EAEn eta % 5,3 jaitsi Nafarroan, abuztuan
EAEn, azken hiru hilabeteetako beheranzko joera irauli da. Foru Erkidegoan, aldiz, kontrakoa jazo da: bi hilabetez jarraian gora egin dute salerosketek; abuztuan, berriz, behera.
Etxebizitzen salerosketak joera ezberdina erakutsi du abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan. Izan ere, gorakada (% 4,8 hazi da urte arteko tasa) izan da lehengoan, eta jaitsiera (% 5,3koa), bigarrenean, INE Espainiako Estatistika Institutuak gaur emandako datuen arabera.
Euskadin, etxebizitzen salerosketak hiru hilabete zeramatzan datu negatiboak ematen, eta hala, joera hori apur da oraingoan. Guztira, 6.476 finka eskualdatu dira, gehienak (% 91) hiri finkak. Horien artean, erdia baino gehiago etxebizitzak izan dira, eta % 45, bulego, garaje eta trastelekuak.
Abuztuan EAEn saldutako etxebizitza gehienak (1.621) libreak ziren, eta babestutakoak, 296 baino ez. Bigarren eskuko etxebizitzak dira gehien saltzen direnak, etxebizitza berrien kaltetan. Abuztuan 1.417 izan ziren, 500 etxebizitza berrien aldean.
Nafarroan, joera kontrakoa izan da, salerosketa % 5,3 murriztu baita. Dena dela, aurreko bi hilabeteetan gora egin zuen salerositako finken kopuruak.
Espainiako Estatuan, etxebizitzen salerosketa % 3,4 hazi zen, 2025eko hilabete berarekin alderatuta. Abuztuan izandako gorakadarik handiena da, 2024tik.
Hipoteken sinadurari dagokionez, alderantzizkoa izan da joera. Hau da, Euskadin behera egin dute (% 2,3) eta Nafarroan, gora (% 23,2), betiere urte arteko tasari erreparatuta.