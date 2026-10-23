Welspun enpresak bertan behera utzi du Tubos Reunidoseko sindikatuekin zuen hitzordua, SEPIren zorraren auzia aztertzeko
Hala ere, Tubos Reunidos erosi nahi duen Indiako taldeak prozesuan jarraitzeko interesa agertu du, eta egoera aztertu ondoren sindikatuak berriro deituko dituela aurreratu du.
Indiako Welspun taldeak atzeratu egin du Trapagarango Tubos Reunidoseko enpresa-batzordearekin astelehenean egitekoa zen bilera, SEPIrekiko zorraren inguruko egoera aztertzeko. Dena dela, Tubos Reunidos erosi nahi duen Indiako taldeak prozesuan jarraitzeko interesa agertu du, eta egoera aztertu ondoren sindikatuak berriro deituko dituela aurreratu du.
Salmenta-prozesu horretan hurrengo fasera igarotzeko hautatutako bost eskaintzetako bat da Welspun enpresarena. Trapagarango (Bizkaia) enpresa-batzordea bilera batera deitu zuen astelehen honetarako, langileen ordezkariei beren planak azaltzeko.
Hala ere, ostiral honetan bertan erabaki du hitzordu hori bertan behera utzi duela, Tubos Reunidosek SEPIrekin duen 150 milioi inguruko zorraren egoera aztertzeko. Erakunde horrek Europako Batzordeko Lehiaren Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuen txosten bat aurkeztu du, eta ondorioztatu du legez kanpokoa litzatekeela zor hori kentzea.
SEPIk adierazi duenez, produkzio-unitateek bere gain hartu behar dute pasibo hori, eta Tubos Reunidosen konkurtso-administratzaileak bere txostenetan "subsidiariotzat" jotzen du zorra. Bost eskaintzaileek, bestalde, ez dute kita eskatu, baina bai erosle potentzialek bereganatzen dituzten ekoizpen-unitateek beren gain ez hartzea.
Beraz, zor horrek eta zorrari aurre egiteko eta prozesu hori guztia Europara eramateko aukerak zaildu egin dezakete prozesu osoa.
Jauregik ohartarazi du enpresa "itzulerarik gabeko" irteera batera eraman dezakeela
Mikel Jauregi Industria sailburuak horren berri eman du ostegun honetan, eta adierazi zuen, Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatea (SEPI) malgua ez bada Tubos Reunidosek zor dizkion 150 milioi euroekin, enpresa "itzulerarik gabeko" irteera batera eraman dezakeela.
Sailburuak adierazi du Europako Batzordearen iritzi hori ez dela behin betikoa, baina aitortu du erosle potentzialen artean kezka dagoela, zor hori ez dutela onartu behar pentsatuta egin baitzituzten eskaintzak.