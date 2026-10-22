Nafarroak 27 etxebizitza erosiko dizkio inbertsio funts bati
Foru gobernuak 1,9 milioi ordainduko ditu etxebizitza horiek parke publikoan sartzeko, eta etxeak erosteko beste 100 milioi eurotik gora bideratuko ditu 2028ra arte.
Nafarroako Gobernuak akordio bat itxi du Building Center inbertsio funtsarekin, CaixaBanken filialarekin, lurralde osoan banatutako 27 etxebizitza erosteko. Horietatik 11 alokatuta daude eta maizterrek bertan jarraitu ahal izango dute. Gainerako 16 etxebizitzak pertsona ahulentzako etxebizitzaren foru funtsera batuko dira. Horrela, foru gobernuak bat egin du aste honetan bertan Eusko Jaurlaritzak egindako iragarpenarekin.
Foru administrazioak 1,9 milioi euro ordainduko dizkio funts horri 27 etxebizitzak erosteagatik. Hala ere, ez da bakarra izango; izan ere, Testa eta Catella funtsekin "arrazoizko prezioan" akordioak negoziatuko ditu, Begoña Alfaro Etxebizitza kontseilariak Foru Parlamentuko osoko bilkuran jakinarazi duenez.
Alfarok azaldu duenez, 2025-2028 Inbertsio Planak 82,5 milioi euroko partida bat barne hartzen du etxebizitza erosteko. Era berean, aurrekontu-aurreproiektuan beste 21,4 milioi jaso dituzte, 104 milioi guztira.