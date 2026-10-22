Euskal Herriko sindikatuek "espekulazioari ez!" esango diote azaroaren 11n eta soldata igoerak eskatuko dituzte
Bilbon egin dute greba orokorraren aurkezpen ekitaldia ELAk, LABek, ESKk, Steilasek, Etxaldek, Hiruk, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak eta Etxebizitza Sozialistaren Sindikatuaren ordezkariek.
Euskal sindikatu abertzaleek, ELA eta LAB buru, eta Euskadin lan egiten duten etxebizitza sindikatuek kaleak betetzeko eta datorren azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiteko deia egin dute, espekulazioari "ezetz" esateko eta soldata igotzeko eskatzeko.
Bilbon egin dute greba orokorraren aurkezpen ekitaldia ELAk, LABek, ESKk, Steilasek, Etxaldek, Hiruk, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak eta Etxebizitza Sozialistaren Sindikatuaren ordezkariek.
"Etxebizitza eskubidea bermatzeko, espekulaziorik ez. Pobretzearen aurka, soldaten igoera" lelopean mobilizazioak antolatuko dituzte euskal hiriburuetan eta hainbat herritan.
Euskal sindikatu abertzaleek eta aipatutako etxebizitza erakundeen asmoa da azaroaren 11ko deialdian "Euskal Herrian adostutako aldarrikapenak defendatzea" eta Euskadiko eta Nafarroako erakundeak inplikatzea.
Langile guztiek "kalitatezko" etxebizitza izan dezatela bermatzeko, hiru aldaketa bultzatu behar dira, deitzailee esanetan: "Espekulatzaileak desjabetzea, espekulazio jarduera debekatzea eta etxebizitzaren eta baliabide guztien bidezko antolaketa".
Ildo horretan, egoera "errotik aldatzeko ezer egin ez izana" leporatu diote sindikatuek PSOEren Gobernuari, eta horretan babestu duten alderdiak ere "erantzuletzat" jo dituzte.