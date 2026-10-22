Euskadiko hoteletan % 4,5 igo da bisita kopurua irailean
Zehazki, 380.529 sarrera eta 786.007 gaualdi zenbatu zituzten Euskadiko hoteletan, irailean; beraz, batez besteko egonaldia 2,07 egunekoa izan zen. Eustaten arabera, establezimendu horietan eguneko 161,5 euro ordaindu zituzten, batez beste.
Turismoa handitu egin zen Euskadin irailean. Hoteletako bisita kopurua, esaterako, % 4,5 handitu zen, 2025eko datuekin alderatuz gero, Espainiako Estatutik kanpoko bisitariei esker. Hain zuzen ere, bisiten % 57,6 Estatutik kanpoko turistenak izan ziren.
Horrek esan nahi du iazko iraileko datuekin erkatuz gero, % 7,9 egin duela gora Estatutik kanpoko turisten bisita kopuruak aurten. Espainiako Estatuko bisitarien etorrera, berriz, % 0,2 hazi da.
Hoteletan igarotako gaualdiak, bestalde, % 5 handitu dira, Eustat Estatistika Erakundearen arabera.
Zehazki, 380.529 sarrera eta 786.007 gaualdi zenbatu zituzten Euskadiko hoteletan, irailean; beraz, batez besteko egonaldia 2,07 egunekoa izan zen.
Lurraldeka banatuta, Araban 46.739 sarrera eta 97.039 gaualdi izan ziren, aurreko urteko irailean baino % 1,3 eta % 6,8 gutxiago, hurrenez hurren.
Bizkaian % 3,9 handitu ziren sarrerak, eta % 6,8 gaualdiak. Guztira, 177.514 bisita eta 355.241 gaualdi zenbatu zituzten.
Gipuzkoan 156.276 sarrera izan ziren, 2025eko irailean baino % 6,3 gehiago, eta 333.727 gaualdi, iaz baino % 6,9 gehiago.
Eustaten arabera, establezimendu horietako eguneko batez besteko tarifa 161,5 eurokoa izan zen.