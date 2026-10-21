Albiste izango dira: lehendakariaren bilera ELArekin eta LABekin, fronte hotza eta protestak Frantzian
Hedabideetako gaurko lerroburu nagusiak, hitz bitan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Lehendakariaren bilera ELA eta LABekin: Imanol Pradales lehendakariak ELAren eta LABen buruzagiak hartuko ditu gaur Lehendakaritzan, aipatu sindikatuek eskatzen duten lanbidearteko gutxieneko soldata propioaz hitz egiteko.
-Fronte hotza: fronte hotz batek zaparradak ekarriko ditu gaur Kantauri isurialdera, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Hodeiak ugaritu egin dira goizaldean, eta goizerako zerua estalita egongo da Euskadiko iparraldean.
-Protestak Frantzian: Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak onartu egin du segurtasun akatsak izan zirela iragan asteburuan herrialdean izan ziren istiluen kontrolean, eta polizia-dispositibo "masiboa" iragarri du larunbaterako; egun horretan manifestazioak deitu dituzte berriro ere txaleko horiek eta ikasleek.