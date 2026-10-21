Será noticia: reunión del lehendakari con ELA y LAB, frente frío y protestas en Francia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 21 de octubre de 2026:

- Reunión del lehendakari con ELA y LAB: El lehendakari Imanol Pradales recibirá hoy en Lehendakaritza a los líderes de los sindicatos ELA y LAB para debatir sobre la implantación de un SMI propio en la CAV que reclaman las citadas centrales sindicales.

- Frente frío: El paso de un frente frío dejará chubascos hoy en la vertiente cantábrica, según la previsión de Euskalmet. La nubosidad irá en aumento y los cielos estarán ya cubiertos en la mitad norte de Euskadi.

- Protesta sen Francia: El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha reconocido errores de seguridad en el control de los disturbios que asolaron el país el pasado fin de semana y ha anunciado un dispositivo policial "masivo" para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los 'chalecos amarillos' y de los estudiantes.