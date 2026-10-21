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Será noticia: reunión del lehendakari con ELA y LAB, frente frío y protestas en Francia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
VITORIA, 02/04/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el secretario general de cooordinacion y proyectos estratégicos del Gobierno Vasco, Mikel Iriondo (2i), se han reunido este miércoles con los secretarios generales de ELA y de LAB, Mikel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, respectivamente, para hablar de un salario mínimo interprofesional vasco, entre otras cuestiones. EFE/ ADRIÁN RUIZ HIERRO
El lehendakari con ELA y LAB. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: lehendakariaren bilera ELArekin eta LABekin, fronte hotza eta protestak Frantzian

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 21 de octubre de 2026:

- Reunión del lehendakari con ELA y LAB: El lehendakari Imanol Pradales recibirá hoy en Lehendakaritza a los líderes de los sindicatos ELA y LAB para debatir sobre la implantación de un SMI propio en la CAV que reclaman las citadas centrales sindicales.

- Frente frío: El paso de un frente frío dejará chubascos hoy en la vertiente cantábrica, según la previsión de Euskalmet. La nubosidad irá en aumento  y los cielos estarán ya cubiertos en la mitad norte de Euskadi.

- Protesta sen Francia: El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha reconocido errores de seguridad en el control de los disturbios que asolaron el país el pasado fin de semana y ha anunciado un dispositivo policial "masivo" para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los 'chalecos amarillos' y de los estudiantes.

Imanol Pradales Sindicato Ela Sindicato LAB Francia Eguraldia Economía

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