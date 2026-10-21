El lehendakari se reúne hoy con ELA y LAB para hablar sobre un SMI propio

El lehendakari Imanol Pradales recibirá hoy en Lehendakaritza a los líderes de los sindicatos ELA y LAB para debatir sobre la implantación de un SMI propio en la CAV que reclaman las citadas centrales sindicales.

A la reunión, que comenzará a las 10:00 horas, asistirán, además del lehendakari, el consejero de Empleo, Trabajo y Economía, Mikel Torres, y los líderes sindicales Garbiñe Aranburu y Mitxel Lakuntza.

Los sindicatos piden al lehendakari que "asuma el liderazgo que le corresponde" y "se enfrente" a la patronal en favor del establecimiento de un salario mínimo interprofesional en Euskadi de 1.500 euros.

Los sindicatos han criticado que la patronal vasca Confebask "ha cerrado en tres ocasiones la puerta a la negociación sobre el SMI", mientras el Parlamento vasco, "impulsado por el Gobierno Vasco y el PSE-EE, que dirige el departamento de Trabajo, prohibió la tramitación y el debate de la ILP, que recibió 145.000 firmas".

ELA y LAB recuerdan, asimismo, la "exitosa" huelga que llevaron a cabo el pasado 17 de marzo en favor de un salario mínimo propio para Euskadi.