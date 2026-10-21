LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA

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Lehendakaria ELArekin eta LABekin bilduko da gaur gutxieneko soldata propioaz hitz egiteko

Pradalesek, Mikel Torres Enplegu sailburuarekin batera, Garbiñe Aranburu eta Mitxel Lakuntza hartuko ditu, sindikatuek eskatzen duten 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruan eztabaidatzeko.

BILBAO, 17/03/2026.- Miles de personas se han manifestado este martes en Bilbao en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio. EFE/ Luis Tejido
Movilización por un SMI propio. Foto: EFE

EITB

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Imanol Pradales lehendakariak ELAren eta LABen buruzagiak hartuko ditu gaur Lehendakaritzan, aipatu sindikatuek eskatzen duten lanbide arteko gutxieneko soldata propioaz hitz egiteko.

10:00etan hasiko den bileran bertaratuko dira, lehendakariaz gain, Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburua, eta Garbiñe Aranburu eta Mitxel Lakuntza buruzagi sindikalak.

Sindikatuek lehendakariari eskatzen diote aurre egien diezaiola patronalari EAEn 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko, hori delako "dagokion lidergoa".

Izan ere, ELAk eta LABek kritikatzen dute Confebaskek "hirutan" itxi diola atea soldata horren negoziazioari, eta Eusko Lebiltzarrak, "Eusko Jaurlaritza osatzen duten EAJren eta PSE-EEren ekimenez", galarazi egin zuela 145.000 sinadura jaso zituen herri ekimen legegilea izapidetzea.

Sindikatuek azpimarratu dute martxoaren 17an lanbide arteko gutxieneko soldataren alde egindako greba "arrakastatsua" izan zela.

ELA pide a Pradales un "cambio de rumbo" y un salario mínimo vasco
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Ela Sindikatua lab sindikatua Imanol Pradales Ekonomia

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