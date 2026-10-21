Ardogintza sektoreko sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte Arabako Errioxan, hitzarmen baten bila
LAB, ELA eta UGT sindikatuen arabera, aurtengo mahats-bilketa "oso zaila" izan da, eta langileek uzta aurrera ateratzea erabaki zuten. Orain mobilizazioak egingo dituzte, patronalaren aldetik erantzunik ez dutelako jaso.
LABek, ELAk eta UGTk mobilizazioak egingo dituzte Arabako mahastietan eta ardogintza sektorean hitzarmen duina izan dezaten eskatzeko. Esan dutenaren arabera, SEA Arabako patronalak eta upategiek ez diote erantzun duela bost hilabete sindikatuek aurkeztutako proposamenari.
Egoera horren aurrean, lau sindikatuek Arabako Errioxan zehar ibilgailuetan protestan irteteko deia egin dute, eta abenduan Gasteizko Ardoaraba azokan mobilizazioak egitea adostu dute. Ohar bateratu batean azaldu dutenez, egoera horretan jarraituz gero, ez dute baztertzen lanuzteak eta grebak deitzea.
Sektoreko langileek "dena eman dute aurtengo mahats-bilketa zaila aurrera ateratzeko", mahatsa ez galtzeko eta ardoen kalitatea gordetzeko. Baina sektoreko lan-baldintzak hobetu gabe jarraitzen badute, beste toki batzuetan aukera hobeak bilatu beharko dituzte.
"Ezin da betikotu aberastasunaren banaketaren arrakala hau. Upategiek dirutza irabazten jarraitzen dute, ziur, nahiko luketena baino gutxiago, eta bitartean sektorearen baldintzak izoztuta daude", ziurtatu dute.
Era berean, dei egin diote sektoreari azaroaren 11rako deitutako greba orokorrarekin bat egiteko.