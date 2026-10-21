Los sindicatos del sector vitivinícola anuncian caravanas de coches y movilizaciones por un convenio

LAB, ELA y UGT realizarán varias movilizaciones para reclamar un convenio digno en el sector vitivinícola de Álava, ya que la patronal alavesa SEA y las bodegas no han respondido a la propuesta sindical que presentaron hace cinco meses.

Ante esta situación, los cuatro sindicatos han acordado realizar caravanas de coches por la Rioja Alavesa y movilizaciones en la Feria Ardoaraba de Vitoria-Gasteiz de diciembre, según han explicado los sindicatos en un comunicado conjunto. De seguir en esta situación, no descartan convocar paros y huelgas.

Las plantillas del sector "han puesto todo de su parte para sacar adelante esta vendimia tan complicada" para que la uva no se perdiera y para conseguir la calidad de los vinos. Pero, si las condiciones de trabajo del sector siguen sin mejorarse, no les quedará más remedio que buscar mejores opciones en otros empleos.

"No puede ser que se perpetúe este reparto de la riqueza tan desigual. Las bodegas siguen ganando un dineral, aunque seguro que menos de lo que les gustaría y mientras, las condiciones del sector siguen congeladas", han asegurado.

También han hecho un llamamiento al sector para que secunden la jornada de huelga general convocada el 11 de noviembre.