Bizkaiak aurreikusitakoa baino diru gehiago bilduko du, eta Euskadiko hazkundearen buru izango da 2027an
Bizkaiko ahaldun nagusiak zehaztu duenaren arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarekin (PFEZ) bildutakoa % 5,7 igo da, eta Sozietateen gaineko Zergarekin bildutakoa, berriz, % 23,2.
Urtea 10.997,3 milioi euroko diru-bilketarekin ixtea aurreikusten du Bizkaiak, eta hasierako aurrekontuaren % 100,1 bete du, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak Batzar Nagusietako batzordean egindako agerraldian azaldu duenaren arabera.
Gainera, 2027rako 11.711,1 milioiko diru-sarrerak aurreikusten ditu, lurraldea Euskadiren buruan jarriko lukeen hazkunde horrek.
Zerga-bilketaren estimazio horiek "oso positibotzat" jo ditu Etxanobek.
Bere ustez, datu horiek agerian uzten dute ehun ekonomiko "sendoaren indarra", zerga-sistema agertoki globalari erantzuteko gai dela eta "zerbitzu publikoei eusteko eta herritar guztien onurarako politika publikoak garatzeko beharrezkoak diren baliabideak bermatzen" dituela, ahaldun nagusiaren hitzetan.
2026ko ekitaldia ixteari dagokionez, Etxanobek zehaztu du Bizkaiak 10.997,3 milioi euro biltzea aurreikusten duela, hasieran aurreikusitakoa baino gehiago.
Aldeko portaera hori zuzeneko zergapetzeak bultzatu du; izan ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarerekin (PFEZ) % 5,7 gehiago bildu dute, eta Sozietateen gaineko Zergarekin, berriz, % 23,2.
Zeharkako zergapetzearen ondoriozko bilketak, aldiz, gorakada apalagoa izan du (% 2), Ekialde Hurbileko krisiak energiaren eta hidrokarburoen prezioetan dituen ondorioak arintzeko hartutako zerga-neurrien ondorioz.
2027. urteari begira, ahaldun nagusiak iragarri du Bizkaiko diru-sarrerak 11.711,1 milioi eurokoak izango direla, hau da, 2026ko aurreikuspenarekin alderatuta, % 6,5 gehiago.