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Horrela jokatzen dute funts putreek: ahuleziaz baliatu merke erosteko eta etekina lortu alokairuak igota
Aitor Zurimendi EHUko Merkataritza Zuzenbideko katedradunak azaldu duenez, "funts putre" bat ez da kategoria juridiko bat, inbertsio-funts enpresa batzuek erabiltzen duten estrategia zehatz bat baizik.
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