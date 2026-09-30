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Horrela jokatzen dute funts putreek: ahuleziaz baliatu merke erosteko eta etekina lortu alokairuak igota

Iragarkia
18:00 - 20:00

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Aitor Zurimendi EHUko Merkataritza Zuzenbideko katedradunak azaldu duenez, "funts putre" bat ez da kategoria juridiko bat, inbertsio-funts enpresa batzuek erabiltzen duten estrategia zehatz bat baizik.

Etxebizitza Ekonomia

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