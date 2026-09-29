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Volotea hartzekodunen aurrekonkurtsoan sartu da

Hartzekodunekin akordio bat lortu nahi du konpainiak, 200 milioi euroko finantza-zorra berregituratzeko
VITORIA, 06/11/2025.- Volotea presenta las nuevas rutas desde el aeropuerto de Foronda a Barcelona y Madrid. Asisten la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia; el diputado general de Álava, Ramiro González; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el jefe de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich. EFE / L. Rico
Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Volotea aire konpainiak hartzekodunen aurrekonkurtsoa zabaldu du Bartzelonako epaitegi batean.  

Duela astebete jakinarazi zuen hartzekodunekin elkarrizketetan zebilela bere finantza-zorra epe luzera berregituratu ahal izateko (200 milioi euro ingurukoa da), eta konpainiaren bideragarritasuna bermatuko duen akordio batera iristeko.

Aldi berean, Voloteak hegazkinen kopurua murriztea aurreikusten du; 44 ditu gaur egun eta 30 edo 35ekin gelditzea nahiko kule. Azkenik, inbertitzaileen bila dabil kapitala handitu ahal izateko.

Konpainiak 22 joan-etorri egiten ditu Loiuko aireportutik, bost Hondarribitik eta hiru Gasteiztik. Halaber, azaroan Noaindik Sevillarako joan-etorriak martxan jartzeko asmoa dauka.

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