Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Volotea hartzekodunen aurrekonkurtsoan sartu da
Hartzekodunekin akordio bat lortu nahi du konpainiak, 200 milioi euroko finantza-zorra berregituratzeko
Volotea aire konpainiak hartzekodunen aurrekonkurtsoa zabaldu du Bartzelonako epaitegi batean.
Duela astebete jakinarazi zuen hartzekodunekin elkarrizketetan zebilela bere finantza-zorra epe luzera berregituratu ahal izateko (200 milioi euro ingurukoa da), eta konpainiaren bideragarritasuna bermatuko duen akordio batera iristeko.
Aldi berean, Voloteak hegazkinen kopurua murriztea aurreikusten du; 44 ditu gaur egun eta 30 edo 35ekin gelditzea nahiko kule. Azkenik, inbertitzaileen bila dabil kapitala handitu ahal izateko.
Konpainiak 22 joan-etorri egiten ditu Loiuko aireportutik, bost Hondarribitik eta hiru Gasteiztik. Halaber, azaroan Noaindik Sevillarako joan-etorriak martxan jartzeko asmoa dauka.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Etxebizitzaren negozioari aurre egiteko antolakuntza irtenbidea dela aldarrikatu dute Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan
ZUZENEAN
Duela min.
Alta ematen diotenean etxera itzultzeko proposamena onartu du Maricarmenek
ZUZENEAN
Duela min.
Zer neurri dago EAEn etxebizitza eskuratzea errazteko eta etxegabetzeak ekiditeko?
ZUZENEAN
Duela min.
Erregaien gaineko deskontuak urte amaierara arte luzatu ditu Espainiako Gobernuak
ZUZENEAN
Duela min.
Urbagestionek Maricarmen etxera alokairuan itzuli ahal izatea adostu du
ZUZENEAN
Duela min.
Erregaien garestitzeak % 4,9ra handitu du KPIa irailean
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: etxebizitza dekretua, erregaien prezioen gaineko deskontuak eta "Kill Jackie" telesailaren aurkezpena
ZUZENEAN
Duela min.
Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute urriaren 10ean
ZUZENEAN
Duela min.
Maizterren Sindikatuak ohartarazi du Soleko kanpaldiak Maricarmenen aldeko akordioa lortzetik harago jarraituko duela
Gehiago ikusi