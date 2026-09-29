Erregaien gaineko deskontuak urte amaierara arte luzatuko ditu Espainiako Gobernuak
Hidrokarburoen gaineko zergaren gaineko deskontua litroko 20 zentimokoa izango da urrian, litroko 13 zentimokoa azaroan eta litroko 6 zentimokoa abenduan, eta inflazioari lotutako babes mekanismoa mantenduko da.
Espainiako Gobernuak urtea amaitu arte mantenduko ditu hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren deskontuak, Moncloako iturriek EFE albiste agentziari baieztatu diotenez. Jaitsiera hori litroko 20 zentimokoa izango da urrian, litroko 13 zentimokoa azaroan eta litroko 6 zentimokoa abenduan. Halaber, inflazioari lotutako babes mekanismoari eutsiko zaio prezioen bilakaeraren arabera deskontuak igotzeko.
Irailean, deskontua 5 zentimokoa da gasolina litroko eta 20 zentimokoa diesel litroko, uztailean erregaien garestitzeak babes mekansimoa aktibatu eta deskontua areagotzea ahalbidetu zuelako.
Ministroen Kontseiluak errege lege-dekretu berri bat onartuko du gaur, Irango gerrak energiaren prezioetan eragindako igoerari aurre egiteko neurri sorta batekin. Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasa % 4,9ra arte hazi da irailean.
Sara Aagesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministroak astearte honetan aurreratu duenez, gasaren Azken Aukerako Tarifaren igoera (TUR gazteleraz) % 15era mugatuko da laugarren hiruhilekoan, eta butano bonbonaren prezioa 19,55 euroan mantenduko da datorren urteko ekainera arte.
Moncloako iturriek baieztatu dutenez, errege lege-dekretuak gasolio profesionalarentzako laguntza bat ere jasoko du.