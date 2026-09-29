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Erregaien gaineko deskontuak urte amaierara arte luzatuko ditu Espainiako Gobernuak

Hidrokarburoen gaineko zergaren gaineko deskontua litroko 20 zentimokoa izango da urrian, litroko 13 zentimokoa azaroan eta litroko 6 zentimokoa abenduan, eta inflazioari lotutako babes mekanismoa mantenduko da.

(Foto de ARCHIVO) Una persona reposta el combustible de su moto en una gasolinera, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;GASOLINA;COMBUSTIBLE;VEHÍCULOS;COCHE;DIÉSEL;ENERGÍA;IMPUESTOS;AUTOMOCIÓN 18/8/2026
Gasolindegi bat artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak urtea amaitu arte mantenduko ditu hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren deskontuak, Moncloako iturriek EFE albiste agentziari baieztatu diotenez. Jaitsiera hori litroko 20 zentimokoa izango da urrian, litroko 13 zentimokoa azaroan eta litroko 6 zentimokoa abenduan. Halaber, inflazioari lotutako babes mekanismoari eutsiko zaio prezioen bilakaeraren arabera deskontuak igotzeko. 

Irailean, deskontua 5 zentimokoa da gasolina litroko eta 20 zentimokoa diesel litroko, uztailean erregaien garestitzeak babes mekansimoa aktibatu eta deskontua areagotzea ahalbidetu zuelako. 

Ministroen Kontseiluak errege lege-dekretu berri bat onartuko du gaur, Irango gerrak energiaren prezioetan eragindako igoerari aurre egiteko neurri sorta batekin. Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasa % 4,9ra arte hazi da irailean

Sara Aagesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministroak astearte honetan aurreratu duenez, gasaren Azken Aukerako Tarifaren igoera (TUR gazteleraz) % 15era mugatuko da laugarren hiruhilekoan, eta butano bonbonaren prezioa 19,55 euroan mantenduko da datorren urteko ekainera arte.

Moncloako iturriek baieztatu dutenez, errege lege-dekretuak gasolio profesionalarentzako laguntza bat ere jasoko du.

Espainiako gobernua Erregaiak Ekonomia

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