Maizterren Sindikatuak ohartarazi du Soleko kanpaldiak Maricarmenentzat akordioa lortzetik harago jarraituko duela
Etxebizitzan egonkortasuna eskatzen dute, kaleratutako emakumearen kasua bezalakorik errepikatu ez dadin aurrerantzean.
Madrilgo Maizterren Sindikatuak ohartarazi duenez, larunbatean Puerta del Solen hasitako kanpaldiak aurrera jarraituko du nahiz eta Errege Dekretua onartu zein joan den astean bere etxetik bota zuten Maricarmenentzat akordio bat lortu. Izan ere, azken horri lotuta, Madrilgo Etxebizitza eta Lurzoruaren Udal Enpresa (EMVS Madrid) eta Urbagestioneko ordezkariak bilduta daude, kaleratutako emakumearentzat alternatiba bat adosteko asmoz.
"Hau Maricarmen baino haratago doa. Errege Dekretua lehenengo urratsa da, kontratu mugagabeak funtsezkoak dira. Etxebizitzan egonkortasuna behar dugu, Maricarmen gehiago egon ez dadin", adierazi du Carolina Vilariño Maizterren Sindikatuko bozeramaileak, EMVS Madrileko profesionalek, Maricarmenen eta Urbagestionen (etxebizitzaren jabea) ordezkariek bilera horretara iritsi direnean.
Zentzu horretan, Vilariñok kanpaldiaren garrantzia azpimarratu du, "pertsonak bakarrik ez egotearen garrantzia agerian geratu delako". Horregatik, bilerari begira, Beatriz Duro Maricarmenen abokatuarekin batera, Maricarmeni "eskatzen duen guztian babesa" emango diola adierazi du, haren eta Urbagestionen arteko "botere ezberdintasuna orekatzeko modua" delako.
“Kanpaldiak aurrera jarraituko du eta egunak nola doazen ikusten joango gara, egunez egun, pausoz pauso, dena nola aldatzen den ikusita", gaineratu du.