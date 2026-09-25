NBEk CAF seinalatu du bigarrenez Israelen okupazio politikei etekina ateratzen dielakoan
Gipuzkoako enpresa bigarren urtez jarraian agertzen den txostenak 2019ko abuztuaren 2tik 2026ko apirilaren 15era bitartean egindako enpresa-jarduerak jasotzen ditu, eta Zisjordaniako jarduerak soilik hartzen ditu kontuan, Jerusalem ekialdea barne, ez Gazan.
Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Bulegoak Zisjordaniako eta Jerusalem ekialdeko lurralde palestinar okupatuetan dauden legez kanpoko asentamendu israeldarretan jarduera ekonomikoak dituzten enpresen zerrenda eguneratua argitaratu du ostiral honetan. Horretan 11 herrialdetako 214 enpresa agertzen dira, horien artean CAF gipuzkoarra, 2025eko zerrendan ere agertu zena.
Txostenak 2019ko abuztuaren 2tik 2026ko apirilaren 15era bitarteko enpresa-jarduerak hartzen ditu barne, eta Zisjordanian egindakoak soilik jasotzen ditu, Jerusalem ekialdekoak barne, ez Gazan egindakoak.
Zerrendan agertzeak ez dakar zigorrik, informatiboa baita. Hala ere, NBEk txostenean agertzen diren enpresei eskatu die "neurri egokiak har ditzatela beren jarduerek giza eskubideetan duten eragin kaltegarriari aurre egiteko". Halaber, zerrendan enpresak dituzten herrialdeak neurriak hartzera bultzatu ditu.