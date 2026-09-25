Txostena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NBEk CAF seinalatu du bigarrenez Israelen okupazio politikei etekina ateratzen dielakoan

Gipuzkoako enpresa bigarren urtez jarraian agertzen den txostenak 2019ko abuztuaren 2tik 2026ko apirilaren 15era bitartean egindako enpresa-jarduerak jasotzen ditu, eta Zisjordaniako jarduerak soilik hartzen ditu kontuan, Jerusalem ekialdea barne, ez Gazan.

GRAFCAV4859. BEASAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 13/06/2026.- Un grupo de activistas de la plataforma Solidaridad con Palestina ha llevado a cabo "una iniciativa de desobediencia" en los accesos a las instalaciones de CAF, en varios de los cuales han bloquedado algunos de los pasos. EFE/Juan Herrero.
Amnesty Internationalen protesta, Jerusalen ekialdean CAFen tren arinaren proiektua dela eta. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Bulegoak Zisjordaniako eta Jerusalem ekialdeko lurralde palestinar okupatuetan dauden legez kanpoko asentamendu israeldarretan jarduera ekonomikoak dituzten enpresen zerrenda eguneratua argitaratu du ostiral honetan. Horretan 11 herrialdetako 214 enpresa agertzen dira, horien artean CAF gipuzkoarra, 2025eko zerrendan ere agertu zena.

Txostenak 2019ko abuztuaren 2tik 2026ko apirilaren 15era bitarteko enpresa-jarduerak hartzen ditu barne, eta Zisjordanian egindakoak soilik jasotzen ditu, Jerusalem ekialdekoak barne, ez Gazan egindakoak.

Zerrendan agertzeak ez dakar zigorrik, informatiboa baita. Hala ere, NBEk  txostenean agertzen diren enpresei eskatu die "neurri egokiak har ditzatela beren jarduerek giza eskubideetan duten eragin kaltegarriari aurre egiteko".  Halaber, zerrendan enpresak dituzten herrialdeak neurriak hartzera bultzatu ditu.

Israel Palestina Nbe Nazio Batuen Erakundea Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X