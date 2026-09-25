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La ONU vuelve a señalar a la CAF por su actividad económica en los asentamientos israelíes ilegales

La lista en la que aparece por segundo año consecutivo la empresa guipuzcoana cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, y sólo contempla actividades en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, no en Gaza.
GRAFCAV4859. BEASAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 13/06/2026.- Un grupo de activistas de la plataforma Solidaridad con Palestina ha llevado a cabo "una iniciativa de desobediencia" en los accesos a las instalaciones de CAF, en varios de los cuales han bloquedado algunos de los pasos. EFE/Juan Herrero.
Protesta de Amnistía Internacional por el proyecto de tren ligero de CAF en Jerusalen Este. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una lista actualizada de las empresas con actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales ubicados en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, con 214 firmas de 11 países que figuran en el listado, entre ellas la guipuzcoana CAF, que ya figuró en la lista de 2025.

La lista cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, y sólo contempla actividades en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, no en Gaza.

La lista no conlleva sanciones económicas para las empresas que incluye, pero la ONU sí les insta a que tomen medidas para el respeto de los derechos humanos.

Israel Palestina Onu Organización Naciones Unidas Economía

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