INFORME
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La ONU incluye a CAF entre las compañías que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina

La empresa de Beasain se encuentra en el número 38 de la lista publicada.
caf
Imagen de archivo de la empresa CAF

Última actualización

La ONU ha incluido a la empresa CAF entre las compañías que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina. Según recoge el informe publicado, la construcción de una línea de tren ligero que conecta colonias israelíes en Jerusalén Este, no solo consolida la ocupación de este territorio palestino, sino que dificulta una solución política.

La empresa de Beasain se encuentra en el número 38 de la lista publicada. 

Palestina Franja de Gaza Israel Onu Organización Naciones Unidas Economía

Más noticias sobre economía

huelga
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los jardineros de Vitoria-Gasteiz cumplen medio año en huelga sin avances y con una manifestación prevista para esta tarde

El conflicto no avanza fundamentalmente por la brecha entre lo que los jardineros exigen (convenio propio, subidas salariales importantes, condiciones dignas) y lo que la empresa y el Ayuntamiento están dispuestos a asumir, tanto económica como institucionalmente. Además, la mediación no ha logrado acercar a las partes de forma significativa.
Cargar más