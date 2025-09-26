La ONU incluye a CAF entre las compañías que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina

La ONU ha incluido a la empresa CAF entre las compañías que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina. Según recoge el informe publicado, la construcción de una línea de tren ligero que conecta colonias israelíes en Jerusalén Este, no solo consolida la ocupación de este territorio palestino, sino que dificulta una solución política.

La empresa de Beasain se encuentra en el número 38 de la lista publicada.