CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela jaso du NBEk
Zerrenda ostiral honetan eguneratu da, eta guztira 158 enpresa zerrendatu ditu. CAF 38. postuan dago.
Nazio Batuen Erakundeak CAF enpresa Israelek Palestinan egindako krimenen onura jasotzen duten konpainien artean sartu du. Zerrenda ostiral honetan eguneratu da, eta guztira 158 enpresa sartu ditu zerrendan. CAF 38. postuan dago.
Giza Eskubideen Goi Komisionatuaren arabera, euskal konpainiak legez kanpoko kolonoguneak eta horien azpiegiturak (garraio-sistemak barne) eraiki eta handitzeko ekipamenduak eta materialak hornitzen laguntzen du. CAF Jerusalem ekialdean Israelek bultzatutako legez kanpoko asentamenduak lotzen dituen tren arin bat eraikitzen ari da.
2023an argitaratu zen zerrendan 97 enpresa zeuden. Horietatik 7 zerrendatik atera dira, baina orain 158 dira guztira. Enpresa gehienak israeldarrak dira (138), baina AEBko sei enpresa, Frantziako bi eta Erresuma Batuko beste bi ageri dira horien artean. CAFez gain, Espainiako hiru enpresa ageri dira bertan: Actividades de Construccion y Servicios (ACS) eta haren filiala den Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) eta Ingenieria y Economia del Transporte (Ineco). Portugal, Kanada, Alemania, Txina, Luxenburgo eta Herbehereetako konpainiak ere ageri dira txosten horretan.
Zerrendan nabarmentzen diren beste enpresa batzuk hauek dira: Expedia, Airbnb, Booking eta Motorola estatubatuarrak, Egis ingeniaritza enpresa frantziarra eta JCB eta Greenkote britainiarrak.
Zerrendan agertzeak ez dakar zigorrik, informatiboa baita. Hala ere, NBEk txostenean agertzen diren enpresei eskatu die "neurri egokiak har ditzatela beren jarduerek giza eskubideetan duten eragin kaltegarriari aurre egiteko". Halaber, zerrendan enpresak dituzten herrialdeak neurriak hartzera bultzatu ditu.
Volker Türk Goi komisarioaren arabera, zerrendak argi uzten du beharrezkoa dela erantzukizunak hartzea eta behar bezalako ardura betetzea gatazka-inguruetan jarduteko orduan, "jarduerek giza eskubideen abusuak eragiten ez dituztela bermatzeko".
"Bitarteko judizial, administratibo, legegile edo bestelakoekin bermatu behar dute, beren lurraldean edo jurisdikziopean enpresa-jarduerekin lotutako giza eskubideen urraketak gertatzen direnean, eragindako pertsonek benetako konponbideak eskura izatea", nabarmendu du.
CAFen Jerusalemgo tren proiektuaren gakoak
2019an esleitu zuten proiektuak 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraiki eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.
D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF
Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, bere posizioa adierazteko.
