Audik, Seatek eta Volkswagenek ia hiru milioi ibilgailu ikuskatzeko agindua eman dute mundu osoan, akats tekniko batengatik
Audi, Seat eta Volkswageneko ia hiru milioi ibilgailu ikuskatu beharko dituzte arrazoi teknikoengatik doikuntzak egiteko, Motordun Ibilgailuen Bulego Federalak (KBA) jakinarazi duenez.
Hauek dira kaltetutako modeloak: Volkswagen Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy eta Golf , 2013ko irailaren 4tik 2024ko uztailaren 1erabitartean ekoitzitakoak, eta Audi Q3 , 2017ko urriaren 31tik 2025eko maiatzaren 23rabitartean fabrikatutakoak. Erretiratze-kanpainak 2016ko apiriletik 2024ko irailera bitartean fabrikatutako Seat Ateca eta Tarraco modeloei ere eragiten die.
KBAren datu-basearen arabera, erabakiak Volkswagen markako 2.159.054 autori eragiten die, eta horietatik 895.832 Alemanian saldu ziren.
Audiren kasuan, 696.547 ibilgailu ikuskatu beharko dira eskala globalean, eta horietatik 58.555 Alemanian dabiltza.
Bi kasuetan, autoak tailerretik igaro beharko dira direkzioko torlojuaren ordez korrosioarekiko erresistenteagoa den beste bat jartzeko, hausturarik gerta ez dadin.