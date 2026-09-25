Urbagestionek dio Maricarmen bere etxera itzul dadin proposamen bat egin diola Madrilgo Udalari
Etxearen jabegoa duen enpresa etxebizitzak eta lurrak kudeatzen dituen udal-enpresarekin eta Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri da, "alternatiba egonkor eta eskuragarria" eskaintzeko.
Urbagestión Desarrollo e Inversión SL enpresak jakinarazi du proposamen bat egin diola ostiral honetan Madrilgo Udalari Maricarmen, Madrilen etxegabetutako 87 urteko emakumea, El Retiroko barrutiko bere etxebizitzara itzuli ahal izateko.
Higiezinaren jabe den enpresak ohar bat argitaratu du eta adierazi du planteamentu berri horrekin Maricarmen etxebizitzara itzultzea ahalbidetuko duen irtenbide bat Udalarekin eta beste administrazio batzuekin koordinatzea duela helburu. Beraz, Madrilgo Etxebizitza eta Lurzoruaren Udal Enpresarekin (EMVS) eta Udal Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri dela adierazi du, proposamena "ahalik eta epe laburrenean" ebatzi ahal izateko.
Enpresak komunikatua baliatu du argitzeko ez dela Sainz de Baranda kaleko 46 zenbakiko eraikin osoaren jabea, baizik eta eraikinaren aurreko jabeari Maricarmen bizi den etxebizitza bakarrik erosi ziola, eta etxebizitza hori dela Urbagestionek kokapen horretan jabetzan duen etxe bakarra.
Bestalde, Madrilgo Sindicato de Inquilinasek ziurtatu du ez erakundeak ez Maricarmenen abokatuak ez dutela Urbagestionek arratsaldean iragarritako proposamenari buruzko informaziorik jaso.
Enpresak beste ohar bat ere zabaldu du ostiral honetan. Lehendabizikoan ukatu egin du Maricarmeni ordaintzen ari zena baino errenta handiagoa eskatu izana. Enpresaren bertsioaren arabera, maizterraren abokatuak alokairu berri baten prezioa adosteko duela hiru urte egindako errekerimendu idatzi baten ondoren, Urbagestión ados agertu zen errenta hobaridun bat ezartzearekin. Merkatuko prezioaren % 40 eta % 50 arteko hobariaz hitz egin zutela zehazten du.