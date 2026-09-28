Horrela daude 'Maricarmen dekretuaren' inguruko negoziazioak
EH Bildu, EAJ eta Junts dekretua onartzeko prest agertu dira; Podemosek eta Sumarrek, berriz, gehiago eskatu dute; eta PPk uste du kaltegarria izango dela "gazteentzat, adinekoentzat, etorkinentzat eta seme-alabak dituzten bikoteentzat".
Espainiako Gobernua etxebizitza dekretuaren onarpenari begira jarri da, oraindik irekita dauden negoziazioekin eta kideen eta Kongresuaren oniritzia erraztu dezaketen indarren artean jarrera ezberdinak daudela ikusita. Carlos Cuerpo lehen presidenteorde eta Ekonomia ministroa "baikor" agertu da, eta astearte honetan "anbizio handiko" testua onartzeko akordioa lortzea posible dela defendatu du.
Espainiako Gobernuaren araberan, dekretuak hainbat arlotako neurriak jasoko ditu etxebizitza larrialdiari erantzuteko, baina ezkerreko alderdiek etxegabetzeen aurrean babes handiagoa eta alokairuaren merkatuaren erregulazio handiagoa eskatzen dute. EAJk eta Juntsek, bestalde, neurri horiek jabeentzako segurtasun juridikoarekin uztartzeko eta etxebizitza-eskaintza bultzatzeko beharra nabarmendu dute.
PPren Zuzendaritza Batzordeak Madrilen egin duen bilerara joan diren zenbait lurraldeetako buruzagik Pedro Sanchezen Gobernuari egotzi diote etxebizitzaren krisiaren errua, eta Puerta del Solen kanpaldia egiten ari direnei Moncloara joatea iradoki diete.
Genova kalera iristean, Xavier Garcia Albiol Badalonako (Bartzelona) alkateak prentsari esan dio Ministroen Kontseiluak astearte honetan onar dezakeen dekretuak Gobernuak nahi duenaren "guztiz kontrakoa" lortuko duela, "kalte" egingo dielako "gazteei, adinekoei, etorkinei eta seme-alabak dituzten bikoteei".
Albiolek kritikatu egin du Gobernuak etxebizitzari buruzko politikak "gutxiengoan" dauden eta "erradikalak" diren alderdiekin adostea, PPrekin egin beharrean.
Bestalde, PSOErekin akordioa "oso urrun" dagoela ohartarazi du Sumarrek, eta dekretuak etxebizitza krisiari aurre egiteko neurriak hartzea eskatu du. Alderdiak ohartarazi du ez duela babestuko gizartearen eskaeren "mailan" ez dagoen testu bat.
Bere aldarrikapen nagusien artean etxegabetzeen aurkako babesa, sasoiko eta gelakako alokairuen erregulazioa, kontratuen luzapena eta pisu turistikoei lotutako iruzurraren aurkako neurriak daude.
Podemosetik, Pablo Fernandez bozeramailearen ustez, ez dira nahikoak dekretuaren inguruan zabaldu diren neurriak, eta "adabaki" gisa definitu ditu. Adierazi duenez, iragarritako proposamenek ez lukete espekulazioa amaituko, ezta etxebizitzaren inguruko negozioarekin ere. Horregatik, urrunago joatea eskatu dio Gobernuari.
Alderdi morearen eskaeren artean daude inbertsio funtsen erosketa espekulatiboa eragoztea eta etxegabetzeen aurkako babesa indartzea, bai eta alokairu-kontratuak egonkortzea eta sasoiko alokairuak arautzea ere.
ETXEBIZITZA
Funts putreek etxebizitzak erostea debekatzea proposatuko du Espainiako Gobernuak, etxegabetzeen kontrako dekretuaren bidez
Espainiako Gobernua etxebizitzari buruzko dekretu berri bat negoziatzen ari da talde parlamentarioekin, asteartean Ministro Kontseiluan onartzeko asmoarekin. Paketeak honako neurri hauek biltzen ditu: funts putreek etxebizitzak erostearen aurkako neurriak, etxegabetzeen aurkako bermeak, denboraldiko alokairua erregulatzea, hobari fiskalak, etab.
Oskar Matute EH Bilduko diputatuak "anbizio handiko" etxebizitza dekretua eskatu du, etxebizitza alternatibarik gabeko familia zaurgarrien etxegabetzeak debekatzeko, sasoiko alokairuak arautzeko, errenten igoerak mugatzeko eta maizterrei egonkortasuna bermatzeko. Matutek Erandion egin ditu adierazpenok, "Los Ochos" izenez ezagutzen diren eraikinetako 150 familiei babesa ematen ari zenean.
Matutek uste du Espainiako Gobernuak planteatutako hamar neurriak "norabide on batean" doazela eta "oinarri ona" izan daitezkeela, baina Kongresuan gehiengoa lortzeko akordioa zabaltzea beharrezkoa izango dela ohartarazi du. Ildo horretan, gainerako alderdiei "hausnartzeko" eta mobilizazio sozialei entzuteko eskatu die.
Maribel Vaquero EAJren Kongresuko bozeramaileak adierazi duenez, alderdia "nahiko ados" dago Espainiako Gobernuak planteatutakoarekin, eta gainerako alderdiei jarrera "maximalistetatik" aldentzeko eskatu die, akordio bat errazteko.
Jeltzaleek segurtasun juridikoa eskatzen dute bai maizterrentzat bai jabe txikientzat, EAEn bereziki garrantzitsuak direla uste baitute. Aldi berean, inbertsio funtsen jarduna mugatzea, sasoiko alokairuak arautzea eta etxebizitza babestuen eraikuntza handitzea eskatu dute.
Josep Rull Kataluniako Parlamentuko presidente eta Juntsen buruzagiak "lubaki ideologikoa" alde batera utzi eta Maricarmenena bezalako etxegabetzeak galarazteko neurriak hartzea eskatu du.
Rullek adierazi duenez, Juntsek irailaren 3an Espainiako Gobernuari aurkeztu zion proposamenak eragotzi egiten zuen Maricarmenen etxegabetzea. Alderdi kataluniarrak etxebizitzaren eraikuntza handitzearen, funts putreen jarduna mugatzearen eta jabeen eta maizterren segurtasun juridikoa aldi berean indartzearen alde egin du.