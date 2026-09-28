Así están las negociaciones sobre el ‘decreto Maricarmen'

El Gobierno central encara la aprobación del decreto de vivienda con las negociaciones todavía abiertas y con posiciones diferentes entre sus socios y las fuerzas que pueden facilitar su convalidación en el Congreso. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado “optimista” y ha defendido que todavía es posible alcanzar un acuerdo para aprobar este martes un texto “ambicioso”.

Desde el Ejecutivo sostienen que el decreto incluirá medidas en distintos ámbitos para responder a la emergencia habitacional, mientras que las formaciones de izquierda reclaman mayor protección frente a los desahucios y más regulación del mercado del alquiler. PNV y Junts, por su parte, han destacado la necesidad de combinar estas medidas con seguridad jurídica para propietarios e impulso de la oferta de vivienda.

Varios dirigentes territoriales del PP que han acudido este lunes a la reunión de la Junta Directiva del partido en Madrid han culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis de la vivienda, y han coincidido en sugerir a los manifestantes que acampan en la Puerta del Sol desde el sábado que, por ello, tendrían que trasladar la protesta a la Moncloa.

Al llegar a la calle Génova, el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha dicho a la prensa que el decreto que pueda aprobar este martes el Consejo de Ministros va a conseguir "exactamente lo contrario" de lo que persigue el Gobierno, porque, en su opinión, va a "perjudicar" a "los jóvenes, a las personas mayores, a los inmigrantes y a las parejas con hijos".

Albiol ha criticado que el Gobierno pacte políticas sobre vivienda con partidos "minoritarios" y "situados en la radicalidad" en vez de hacerlo con el PP y que precisamente esas medidas son las que han conducido a la situación actual.

Sumar ha advertido de que el acuerdo con el PSOE continúa “muy lejos” y ha reclamado que el decreto incorpore medidas que considera centrales para responder a la crisis de vivienda. La formación ha avisado de que no respaldará un texto que, a su juicio, no esté “a la altura” de las demandas sociales.

Entre sus principales reivindicaciones sitúa la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga de los contratos y medidas contra el fraude vinculado a los pisos turísticos. Sumar considera que estos elementos deben quedar expresamente recogidos en el decreto.

Desde Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, considera insuficientes las medidas que se han conocido sobre el futuro decreto y las ha definido como “un parche”. Sostiene que las propuestas anunciadas no acabarían con la especulación ni con el negocio en torno a la vivienda y ha reclamado que el Gobierno vaya más allá.

La formación reclama que el decreto incluya medidas capaces de impedir la compra especulativa por parte de fondos de inversión y reforzar la protección frente a los desahucios, además de estabilizar los contratos de alquiler y regular los alquileres de temporada. También se ha mostrado contraria a incorporar en el decreto medidas relacionadas con la reforma de la Ley del Suelo.