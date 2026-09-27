Tras la multitudinaria manifestación de Madrid en apoyo a Maricarmen y con centenares de personas acampadas en la Puerta del Sol, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha subrayado que el ejecutivo trabaja "contra reloj" para llevar al consejo de ministros del martes el real decreto sobre vivienda.

El presidente español se ha dirigido a la octogenaria desahuciada en un acto en Getafe: "Maricarmen, tengo un mensaje para ti, trabajamos para llevar el martes el decreto de vivienda”. Seguidamente, ha pedido a los grupos parlamentarios "un último esfuerzo" para que sea convalidado en el Congreso "por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha subrayado.

Desde Sumar, socio de coalición, se han solidarizado con la acampada de Sol, y no han dudado en presionar al PSOE al subrayar que "no vale cualquier decreto". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha exigido una norma que "le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando a lomos de la gente trabajadora", ha afirmado.

Precisamente, una de las piezas clave para la aprobación, Junts ha anunciado que su partido votará 'sí' al decreto si es para "parar los pies" a los fondos buitre, pero ha pedido al ejecutivo que "no mezcle" el decreto de vivienda con medidas que "criminalicen al pequeño propietario".

EH Bildu, por su parte, ha pedido que el eventual decreto incluya "las medidas que los Sindicatos de Vivienda están proponiendo", entre ellas, "la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos".

Por último, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que es posible aprobar el decreto pero ha advertido de que esto solo es posible si cada partido renuncia a sus posiciones "de máximos".