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Sortu asegura que "Euskal Herria no fallará" en las elecciones
Sortu ha celebrado el Gudari eguna con motivo de los fusilamientos de Txiki y Otaegi. En el 51 aniversario de la ejecución de ambos por parte del régimen franquista, Sortu ha celebrado concentraciones en más de 50 localidades de Euskal Herria. En Bilbao, Xabier Iraola, coordinador general de Sortu, le ha recordado al PNV que por delante del partido tiene que estar la patria para construir una Euskal Herria mejor, más justa e igualitaria.
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