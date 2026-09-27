Gudari Eguna
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sortu asegura que "Euskal Herria no fallará" en las elecciones

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Sortu ha celebrado el Gudari eguna con motivo de los fusilamientos de Txiki y Otaegi. En el 51 aniversario de la ejecución de ambos por parte del régimen franquista, Sortu ha celebrado concentraciones en más de 50 localidades de Euskal Herria. En Bilbao, Xabier  Iraola, coordinador general de Sortu, le ha recordado al PNV que por delante del partido tiene que estar la patria para construir una Euskal Herria mejor, más justa e igualitaria.

 

 

Sortu Partidos Políticos Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X