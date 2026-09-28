ÁLAVA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PNV dará a conocer "en los próximos días" su cabeza de lista a las Juntas Generales de Álava

Publicidad
Ramiro Gonzalez
18:00 - 20:00
El diputado general de Álava, Ramiro González
Euskaraz irakurri: EAJk "datozen egunetan" jakinaraziko du nor izango den Arabako ahaldun nagusigaia

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha eludido aclarar su futuro y no ha adelantado la decisión que él o el partido hayan podido tomar. 

EAJ-PNV Diputación Foral de Álava Ramiro González Política Araba-Álava

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X