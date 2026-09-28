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El PNV dará a conocer "en los próximos días" su cabeza de lista a las Juntas Generales de Álava
En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha eludido aclarar su futuro y no ha adelantado la decisión que él o el partido hayan podido tomar.
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