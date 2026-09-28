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EAJk "datozen egunetan" jakinaraziko du nor izango den Arabako ahaldungai nagusia

Iragarkia
Ramiro Gonzalez
18:00 - 20:00

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, gaur, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Irudia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak ez du bere etorkizuna argitu eta ez du berak edo alderdiak hartutako erabakia aurreratu, gaur, Radio Euskadiko Boulevard saioan gaur goizean egin dioten elkarrizketan.

EAJ-PNV Arabako Foru Aldundia Ramiro González Politika Araba

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