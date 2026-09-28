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EAJk "datozen egunetan" jakinaraziko du nor izango den Arabako ahaldungai nagusia
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak ez du bere etorkizuna argitu eta ez du berak edo alderdiak hartutako erabakia aurreratu, gaur, Radio Euskadiko Boulevard saioan gaur goizean egin dioten elkarrizketan.
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