Espainiako Gobernuak Ceutan duen ordezkariak, Miguel Angel Perez Trianok, kargua uztea eskatu du
Eguerdian adierazpen instituzional bat egingo du erabakiaren arrazoiak emateko. Polemikaren erdian egon zen uztailaren amaieran migratzaileen sarrera masiboari buruzko alertaren berri ez zuela jaso esan zuelako.
Miguel Angel Perez Triano Espainiako Gobernuak Ceutan duen ordezkariak kargutik kentzeko eskatu dio Gobernuari, EFE agentziak Gobernuak Ceutan duen ordezkaritzaren iturriak aipatuta jakinarazi duenez.
Iturri horien arabera, erabakia "giza legezkoa eta pertsonala da, aste askotako lan itzelaren ondoren".
Uztailaren amaieran izandako krisiak eta ondorengo akusazioek, batez ere Ceutako Gobernuak, aurreikusi zitekeenaz ohartarazi ez izana, markatu dute Perez Trianoren agintaldiaren azken etapa.
Gonzalo Sanz kabineteko buruarekin izandako elkarrizketa baten harira sortu zen eztabaida nagusia, CNIk mugaren egoerari buruzko alertari buruz bidalitako mezu baten harira. Perez Trianok argudiatu zuen ez zuela mezu horren berri, eta, horren ondorioz, Gonzalo Sanzek dimisioa eman zuen, Gobernuaren ordezkariari jakinarazi ziola esan ostean.
Perez Trianok berak agerraldi publikoa egin zuen argi uzteko ez zituela mezu horiek ezagutzen, eta Madrilera bidali zuen informazio bakarra izan omen zen migratzaileen presioa handitzen ari zela mugaren inguruan, eta sarrera masiboa izan baino egun bat lehenago 500 pertsona sartu zirela igerian.
Gobernuaren egungo ordezkaria Ceutako PSOEko idazkari nagusia zen, eta aurtengo otsailean hartu zuen kargua, Cristina Perez ordezkatuz.
Gobernuaren Ordezkaritzak iragarri duenez, Gobernuaren ordezkariak adierazpen instituzional bat egingo du gaur eguerdian, eta ez du galderarik onartuko.