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Sortuk dio "Euskal Herriak ez duela hutsik egingo hauteskundeetan"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Erregimen frankistak biak exekutatu zitueneko 51. urteurrenean, Sortuk elkarretaratzeak egin ditu Euskal Herriko 50 herritan baino gehiagotan. Bilbon, Sortuko koordinatzaile nagusi den Xabier Iraolak hartu du hitza eta EAJri gogorarazi dio alderdiaren aurretik aberriak egon behar duela Euskal Herri hobea, justuagoa eta berdinzaleagoa eraikitzeko.

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