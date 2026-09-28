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Maribel Vaquero destaca que los jeltzales están de acuerdo con lo acordado en las negociaciones con el Gobierno español

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuarekin negoziazioetan hitz egindakoarekin jeltzaleak ados daudela esan du Maribel Vaquerok

EITB

Última actualización

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados ha subrayado en el programa Egun On de ETB que apuestan por un acuerdo de mínimos e, incluso, no van a ser un obstáculo.

EAJ-PNV Vivienda Gobierno de España Política

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