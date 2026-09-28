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Maribel Vaquero destaca que los jeltzales están de acuerdo con lo acordado en las negociaciones con el Gobierno español
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados ha subrayado en el programa Egun On de ETB que apuestan por un acuerdo de mínimos e, incluso, no van a ser un obstáculo.
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