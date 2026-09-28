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Espainiako Gobernuarekin negoziazioetan hitz egindakoarekin jeltzaleak ados daudela esan du Maribel Vaquerok

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EAJren Diputatuen Kongresuko bozeramaileak Egun On saioan esan du minimoetako akordioaren alde egingo dutela, eta, are gehiago, ez direla oztopo izango. 

EAJ-PNV Etxebizitza Espainiako gobernua Politika

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