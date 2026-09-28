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Espainiako Gobernuarekin negoziazioetan hitz egindakoarekin jeltzaleak ados daudela esan du Maribel Vaquerok
EAJren Diputatuen Kongresuko bozeramaileak Egun On saioan esan du minimoetako akordioaren alde egingo dutela, eta, are gehiago, ez direla oztopo izango.
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