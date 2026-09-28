Erregaien prezioa ia bi eurora iritsi da litroko laguntzak amaitzear diren honetan
Erregaien prezioak etengabe egin du gora azken hilabeteetan, Ekialde Hurbileko egoeraren ondorioz bereziki. Hori dela eta, gasolina edo diesel litroaren prezioa bi euro ingurukoa edo handiagoa da Espainiako Gobernuaren laguntzen amaieraren atarian. Une honetan, litroko 20 zentimoko laguntza du gasolioak, eta 5 zentimokoa gasolinak.
Espainiako Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako datuen arabera, Hego Euskal Herrian erregaiaren batez besteko prezioa litroko 1,945 eurokoa da gasolinaren (95) kasuan eta litroko 1,931 eurokoa gasolioaren (A) kasuan.
Nafarroan daude gasolindegi merkeenak, eta litroko 1,923 eta 1,93 euroan daude gasolina eta gasolioa batez beste. Garestienak Gipuzkoan daude: 1,974 euroan bi kasuetan.
Araban batez besteko prezioa 1,948 eurokoa da gasolinaren kasuan eta 1,94 eurokoa gasolioarenean. Bizkaian 1,956 eta 1,934 eurokoa da prezioa, hurrenez hurren.
Espainiako Gobernuak 20, 15, 10 eta 5 zentimoko laguntza-sorta bat sartu zuen bi erregaientzat ekainerako, uztailerako, abuzturako eta irailerako, beheranzko hurrenkeran.
Baina klausula bat zegoen: beherapena handitu egingo zen erregaiaren prezioa urte arteko tasan % 15 baino gehiago igotzen bazen. Horixe gertatu zen uztailean gasolioaren kasuan, eta horrek eragin zuen irailean erregai horrentzako laguntza litroko 20 zentimoraino igotzea, eta gasolinarenak jaisten jarraitzea egungo 5 zentimoraino.
Espainiako Gobernuaren asmoa zen laguntza irailaren 30ean amaitzea, baina Ekialde Hurbileko egoerak eragindako krisiak neurriak hartzera behartu du, eta astearte honetan egingo den Ministroen Kontseiluan onartuko du laguntza sorta berria.
Ez da jakinarazi nolakoak izango diren laguntza berriak, eta erabiltzaile guztientzat izango diren edo sektorerik kaltetuenentzako laguntza espezifikoak izango diren.