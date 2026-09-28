El precio de los combustibles roza los dos euros por litro a pocas horas de que finalicen las ayudas

El precio de los combustibles ha sufrido una escalada de precios sin cesar durante los últimos meses a causa de la situación en Oriente Medio, lo que ha llevado que el precio del litro de gasolina o diésel haya rozado o incluso superado los dos euros a las puertas del fin de las ayudas del Gobierno español, que en estos momentos es de 20 céntimos el litro para el gasóleo y de 5 céntimos para la gasolina.

En Hego Euskal Herria, y con los datos del Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la mesa, el precio medio del combustible se sitúa en Hego Euskal Herria en los 1,945 euros el litro para la gasolina (95) y en los 1,931 euros por litro para el gasóleo (A).

Las gasolineras más baratas se encuentran en Navarra, con el precio en 1,923 y 1,93 euros respectivamente, y los más caros en Gipuzkoa: en 1,974 euros en los dos casos.

En Araba el precio medio es de 1,948 euros en la gasolina y de 1,94 euros el gasóleo, y en Bizkaia, de 1,956 y 1,934 respectivamente.

El Gobierno introdujo un paquete de ayudas de 20, 15, 10 y 5 céntimos para los dos carburantes para los meses dejunio, julio, agosto y septiembre, en orden decreciente.

Pero había una cláusula: la rebaja se ampliaba si el precio del carburante subía más del 15 % en tasa interanual. Es lo que ocurrió en el caso del gasóleo en julio, lo que provocó que la ayuda para ese combustible subiera hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, y el de la gasolina siguiera bajando hasta los 5 céntimos actuales.

El plan del Gobierno español era que esta ayuda desapareciera en octubre, pero la situación de los precios provocada por la crisis en Oriente Medio le ha obligado a que tome medidas, que se aprobarán en el Consejo de Ministros que se celebrará este martes.

No ha trascendido en qué se concretarán las nuevas ayudas, y si serán para todos los usuarios o serán ayudas específicas para los sectores más afectados.