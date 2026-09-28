La firma de hipotecas en Euskadi bajó un 16 % en julio

La firma de hipotecas sobre viviendas cayó un 16 % en julio en Euskadi en comparación con el mismo mes del año anterior al cerrarse 1856 operaciones, con lo que cambió la tendencia positiva de junio cuando la firma de hipotecas subió un 9,7 %.



Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Euskadi fue en julio la quinta autonomía con una mayor caída de este tipo de hipotecas, que en el conjunto del Estado español disminuyeron un 3,5 %.



En Euskadi se registraron en julio 1856 hipotecas para comprar una vivienda con un importe medio de 190 890 euros. Del total de hipotecas constituidas sobre viviendas en julio, 911 se firmaron en Bizkaia, 625 en Gipuzkoa y 320 en Álava.



Por su parte, se cancelaron 1390 hipotecas sobre viviendas en Euskadi, 701 de ellas en Bizkaia, 386 en Gipuzkoa y 303 en Álava.



Además ese mismo mes se firmaron 477 hipotecas sobre otras fincas urbanas, como garajes, oficinas y trasteros y 12 para comprar solares.