Muere Pello Guibelalde, expresidente de Adegi, a los 82 años

Pello Guibelalde (Legazpi, 1944), el que fuera presidente de Adegi durante seis años, ha fallecido esta noche a los 82 años de edad. Guibelalde estuvo al frente de la patronal guipuzcoana entre 2012 y 2018, tomando el relevo a Eduardo Zubiaurre.

El reconocido empresario guipuzcoano fundó en 1974 la compañía HINE de Olaberria, proveedor líder de sistemas hidráulicos, componentes hidráulicos y sistemas de refrigeración para empresas industriales y de energías renovables. La compañía pasó bajo su liderazgo de ser un pequeño taller a convertirse en un potente grupo internacional con fábricas en Europa, Asia y América.

En el área institucional, Guibelalde fue presidente de la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa, Adegi, durante seis años, entre 2012 y 2018, cuando fue revelado por Eduardo Junkera.

El legazpiarra también fue presidente del club de fútbol Beasain durante 14 años y encabezó una candidatura para presidir la Real Sociedad en 2001, aunque fue José Luis Astiazaran quien ganó las elecciones.