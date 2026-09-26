Nace "Heko", la moneda vasca que se podrá utilizar en Oarsoaldea y Baztan
Al igual que "Eusko" en Iparralde, en Hegoalde también habrá en breve una moneda vasca que empezará a utilizarse durante las próximas Navidades en varias localidades gipuzkoanas y navarras. En el futuro pretenden extender la iniciativa a más localidades.
Este sábado se ha presentado en Elizondo "Heko", una moneda vasca que se pondrá en circulación a partir de Navidad en Oarsoaldea y Baztán y que nace con el propósito de convertirse en el dinero local para toda Hego Euskal Herria en el futuro.
El proyecto toma como referencia el modelo del "Eusko" de Iparralde, que cuenta en la actualidad con 1500 usuarios profesionales y 4500 particulares. Los impulsores de ambas iniciativas prevén que en una segunda fase se puedan compaginar jurídicamente ambas monedas.
En la presentación de esta mañana, los promotores han explicado que el objetivo de esta iniciativa es fomentar la economía local y garantizar que la riqueza de la comarca se distribuya en ella.
Cada "Heko" tendrá un valor de un euro y habrá tres formas de utilizarlas para pagar:
- Billetes físicos de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 "Heko"
- Con la aplicación Hekopay (también se podrán realizar pagos vía bizum)
- Tarjeta física con un QR
Las personas que quieran utilizar este dinero deberán ser socios de Heko y canjear sus euros por esta moneda en los puntos de cambio habilitados para ello.
En la presentación de esta mañana, los impulsores de la iniciativa han explicado que han incorporado seis medidas de seguridad en los billetes para evitar falsificaciones.
Hay dos vías para hacerse socio:
- Online en la web de Heko.eus
- En los puntos de información y cambio: En las localidades que desarrollarán el proyecto piloto se instalarán mesas informativas y se realizarán presentaciones en los próximos meses. Con la puesta en marcha de la moneda, se podrán realizar los canjes de euros a Hekos en los comercios y asociaciones patrocinadoras existentes en cada localidad.
Para finales de año quieren tener 1000 socios o usuarios. De momento cuentan con 250, entre ellos 40 comercios de Oiarsoaldea y Baztan.
De todos modos, cualquier ciudadano o ciudadana de Euskal Herria se puede hacer socio o socia, que es uno de los objetivos de los impulsores, para que en el futuro la moneda se extienda a toda Euskal Herria.
El proyecto cuenta con el apoyo económico del Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Gipuzkoa, Udalbiltza y los ayuntamientos de Baztan, Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, siendo socios AEK, Ikastolen elkartea, Bilgune Feminista, EHKOlektiboa, el sindicato LAB, Ipar Hegoa Fundazioa, Olatukoop, BERRIA, entre otras entidades.