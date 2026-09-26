Nace "Heko", la moneda vasca que se podrá utilizar en Oarsoaldea y Baztan

Este sábado se ha presentado en Elizondo "Heko", una moneda vasca que se pondrá en circulación a partir de Navidad en Oarsoaldea y Baztán y que nace con el propósito de convertirse en el dinero local para toda Hego Euskal Herria en el futuro.

El proyecto toma como referencia el modelo del "Eusko" de Iparralde, que cuenta en la actualidad con 1500 usuarios profesionales y 4500 particulares. Los impulsores de ambas iniciativas prevén que en una segunda fase se puedan compaginar jurídicamente ambas monedas.

En la presentación de esta mañana, los promotores han explicado que el objetivo de esta iniciativa es fomentar la economía local y garantizar que la riqueza de la comarca se distribuya en ella.

Cada "Heko" tendrá un valor de un euro y habrá tres formas de utilizarlas para pagar:

- Billetes físicos de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 "Heko"

- Con la aplicación Hekopay (también se podrán realizar pagos vía bizum)

- Tarjeta física con un QR