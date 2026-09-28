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Urbagestionek Maricarmen bere etxera alokairuan itzuli ahal izatea adostu du

Bi aldeak Etxebizitza eta Lurzoruaren Udal Enpresaren (EMVS Madrid) egoitzan bildu dira astelehen honetan, akordio batera iristeko, Maricarmenek berak berretsi beharko duena orain.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 23/09/2026.- Maricarmen, una anciana de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro. EFE/ Fernando Villar
Maricarmen ospitalera eraman behar izan zuten etxetik bota ondoren.

Agentziak | EITB

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Maricarmenen familiak, haren abokatuak, Madrilgo Maizterren Sindikatuak eta Urbagestionek, joan den asteazkenean etxetik bota zuten pisuaren jabeak, akordio bat lortu dute 87 urteko eta % 50eko desgaitasuna duen emakume hori etxera itzuli ahal izateko.

Akordioa Maricarmenek berak berretsi beharko du orain, Madrilgo Udaleko iturriek adierazi dutenez.

Etxebizitza Madril Ekonomia

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