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Urbagestionek Maricarmen bere etxera alokairuan itzuli ahal izatea adostu du
Bi aldeak Etxebizitza eta Lurzoruaren Udal Enpresaren (EMVS Madrid) egoitzan bildu dira astelehen honetan, akordio batera iristeko, Maricarmenek berak berretsi beharko duena orain.
Maricarmenen familiak, haren abokatuak, Madrilgo Maizterren Sindikatuak eta Urbagestionek, joan den asteazkenean etxetik bota zuten pisuaren jabeak, akordio bat lortu dute 87 urteko eta % 50eko desgaitasuna duen emakume hori etxera itzuli ahal izateko.
Akordioa Maricarmenek berak berretsi beharko du orain, Madrilgo Udaleko iturriek adierazi dutenez.
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