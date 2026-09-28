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Urbagestión recula y acuerda que Maricarmen pueda volver de alquiler a su casa

Ambas partes se han reunido este lunes en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) para llegar a un acuerdo, que ha quedado pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 23/09/2026.- Maricarmen, una anciana de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro. EFE/ Fernando Villar
Maricarmen tuvo que ser trasladada al hospital tras el desahucio.
Euskaraz irakurri: Urbagestionen eta Maricarmenen arteko akordioa, Maricarmen etxera itzul dadin

Agencias | EITB

Última actualización

La familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, han alcanzado un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 % de discapacidad pueda volver a su casa.

El acuerdo ha quedado pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, según han indicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

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