La familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, han alcanzado un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 % de discapacidad pueda volver a su casa.

El acuerdo ha quedado pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, según han indicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.