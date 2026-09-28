Profesionales técnicos de espectáculos y eventos de Navarra harán huelga el 10 de octubre

LAB ha llamado a la huelga a los y las profesionales de asistencia técnica de espectáculos y eventos de Navarra para el próximo 10 de octubre para reclamar a la patronal la firma del primer convenio autonómico del sector. El sindicato no descarta nuevos paros si la patronal no responde a sus reivindicaciones.

La central, con el 100 % de representación en el sector, ha convocado cuatro concentraciones en Pamplona: a las 11:00 horas, frente al Palacio de Navarra; a las 12:00 horas, ante Baluarte; a las 18:30 horas, frente al Teatro Gayarre, y a las 20:00 horas, nuevamente en Baluarte.



La huelga se produce casi cinco años después de la primera movilización de estas características en el sector y tras dos años de negociaciones para conseguir un convenio que regule y mejoer las condiciones laborales. Según ha explicado LAB en una rueda de prensa en Pamplona, el personal se ha visto "abocado a retomar la movilización sindical" ante la actitud de la patronal, que no ha respondido a los llamamientos a negociar.

"El silencio no es una respuesta y la falta de voluntad para negociar tiene consecuencias", han afirmado, antes de señalar que, a su juicio, la voluntad de la parte empresarial de revertir la situación es "nula".

Profesionales sector consideran que el convenio permitiría ordenar el sector, reconocer el trabajo realizado y establecer unas condiciones laborales claras para todas las partes, además de avanzar en medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal.



Esta jornada de huelga en Navarra llega tras los cuatro paros realizados por el sector en Euskadi. Convocadas por la intersindical, el personal técnico paró el 15 de mayo y también durante tres jornadas en agosto, coincidiendo con las fiestas de La Blanca, Semana Grande donostiarra y Aste Nagusia de Bilbao. Al igual que sus compañeros navarros, el colectivo exige avanzar en la negociación del primer convenio autonómico.



