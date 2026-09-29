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El Gobierno español prolongará los descuentos para los carburantes hasta final de año

El descuento sobre el impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre, con un mecanismo de salvaguarda ligado a la inflación.
(Foto de ARCHIVO) Una persona reposta el combustible de su moto en una gasolinera, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;GASOLINA;COMBUSTIBLE;VEHÍCULOS;COCHE;DIÉSEL;ENERGÍA;IMPUESTOS;AUTOMOCIÓN 18/8/2026
Una gasolinera en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Erregaien gaineko deskontuak urte amaierara arte luzatuko ditu Espainiako Gobernuak

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español mantendrá los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos hasta final de año, una rebaja que en octubre se situará en 20 céntimos por litro, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre, con un mecanismo de salvaguarda ligado a la inflación, según han confirmado fuentes de la Moncloa a EFE. 

En septiembre, este descuento es de 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel, ya que el fuerte encarecimiento de este carburante en julio activó la cláusula que incrementaba la rebaja.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un nuevo real decreto-ley con medidas para afrontar la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Medio ante la persistencia de la inflación, que en septiembre escaló hasta el 4,9 % ante la presión de la energía.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado también este martes que se va a limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15 % en el cuarto trimestre y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros hasta junio del próximo año.

Fuentes de Moncloa también han confirmado que el real decreto ley incluirá una ayuda para el gasóleo profesional.

Gobierno de España Combustibles Economía

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