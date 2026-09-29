El Gobierno español mantendrá los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos hasta final de año, una rebaja que en octubre se situará en 20 céntimos por litro, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre, con un mecanismo de salvaguarda ligado a la inflación, según han confirmado fuentes de la Moncloa a EFE.

En septiembre, este descuento es de 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel, ya que el fuerte encarecimiento de este carburante en julio activó la cláusula que incrementaba la rebaja.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un nuevo real decreto-ley con medidas para afrontar la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Medio ante la persistencia de la inflación, que en septiembre escaló hasta el 4,9 % ante la presión de la energía.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado también este martes que se va a limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15 % en el cuarto trimestre y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros hasta junio del próximo año.

Fuentes de Moncloa también han confirmado que el real decreto ley incluirá una ayuda para el gasóleo profesional.